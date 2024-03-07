بالعلامة الكاملة.. منتخبات شباب وشابات السلاح تكتسح الميداليات الذهبية بالبطولة الأفريقية

نجحت منتخبات مصر للشباب والشابات في اكتساح الميداليات الذهبية بمنافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكنت منتخبات مصر لسلاح السيف وسلاح الشيش وسيف المبارزة للشباب والشابات تحت 17 سنة في حصد 6 ميداليات ذهبية بمنافسات الفرق بالعلامة الكاملة التي أقيمت اليوم حيث فاز منتخب سلاح السيف للشابات على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 45-29، فيما فاز سلاح السيف لشباب على نظيره السنغالي بنتيجة 45-19.

وتمكن منتخب سلاح الشيش للشابات من تحقيق الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة 45-37 فيما تفوق منتخب الشباب لسلاح الشيش على نظيره منتخب السنغال بنتيجة 45-7.

أما في سيف المبارزة، ففاز منتخب الشابات على منتخب تونس بنتيجة 45-23 فيما حقق منتخب الشباب الفوز على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.

مثل منتخب مصر اليوم في منافسات الفرق للشابات تحت 17 سنة بسلاح السيف كل من نجوى نوفل، خديجة أبوعلم، لينا شاهين وجنى عبدالعزيز، فيما مثل الشباب كل من عمر دويدار، علي دويدار، أدهم شلبي ويوسف عبدالقادر.

أما منافسات فرق الشابات لسلاح الشيش فشاركت كل من فاطيما وهبة، لارا محمد، جنى بالي وفرح ياسر بينما شارك كل من عبدالرحمن طلبة، عمرو المعاملي، عمر يوسف وعمر صالح على صعيد فريق الشباب.

وفي سيف المبارزة للشابات فشاركت كل من لولوة سليمان، سلمى سامح، فريدة عبدالحميد وهبة الله عمرو، فيما شارك كل من إسلام أسامة، عبدالله نصر، عمار الغندور ومصطفى عامر بفريق الشباب.