ابن الوز عوام.. أبناء الفنانين يشاركون آبائهم في مسلسلات رمضان 2024

يشهد موسم رمضان 2024 مشاركة العديد من أبناء الفنانين في مسلسلات رمضان هذا العام، كما أن البعض منهم يشاركون آبائهم في نفس المسلسلات، ومن أبرزهم، نور خالد النبوي، والذي يشارك في مسلسل امبراطورية ميم، وهو من بطولة والده الفنان خالد النبوي.

ويوسف حمادة هلال، والذي يشارك في الجزء الرابع من مسلسل المداح، وهو من بطولة والده الفنان حمادة هلال، مريم أشرف زكي، والتي تشارك في مسلسل سر إلهي، وهو من بطولة والدتها الفنانة روجينا، وأخيرا بسنت أحمد صيام، والتي تشارك في مسلسل رحيل، وهو من بطولة الفنانة ياسمين صبري ويشارك بالمسلسل والدها الفنان أحمد صيام.

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