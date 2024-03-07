حبس سيدتين في سرقة شقق سكينة بالقاهرة

قررت نيابة عين شمس حبس سيدتان 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة الشقق السكنيه بمنطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام بسرقة شقة سكينه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمان في الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبط سيدتان وتبين انه لهن معلومات جنائية لسرقه إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "كسر الباب".

تم بإرشادهما ضبط المسروقات (٤ هواتف محمولة -٤ ساعات - ٢ جهاز راوتر،بعض الأدوات الكهربائية- مبلغ مالى– شاشة عرض)، وبإستدعائها مالكة الشقةتعرفت على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.