حبس 3 عاطلين في سرقة دراجات نارية بالساحل

قررت نيابة الساحل حبس 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الدراجات النارية بمنطقة الساحل وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الساحل تلقي بلاغا بقيام لمتهمين بسرقة الدراجات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين ولهما معلومات جنائية بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "، وأقروا بإرتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بالواقعة الأولى وباقى الدراجات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عاملان- مقيمان بمحافظة القليوبية) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، وإتهموهم بالسرقة.