روساتوم تنظم برنامجا علميا عن التقنيات الكمومية بمهرجان شباب العالم في روسيا

نظمت مؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية في روسيا برنامجا علميا وتعليميا حول التقنيات الكمومية لأطفال المدارس والطلاب من مختلف البلدان، حيث شارك أكثر من 1000 مشارك من روسيا وغواتيمالا وإسبانيا وفرنسا وأوغندا وتركمانستان والصين ومصر والمغرب وكازاخستان وألمانيا وطاجيكستان وصربيا والبرازيل ونيجيريا وبلدان أخرى.

كان أبرز ما في البرنامج هو مسابقة الكم التي تهدف إلى تعميم فيزياء الكم والبحوث في مجال الحوسبة الكمومية بطرق تفاعلية حديثة. أيضا، كانت هناك عروض لفيلم ثلاثي الأبعاد حول الكمبيوتر الكمومي للمشاركين في قبة ووساتوم السماوية.

أقيم عدد من أحداث روساتوم ذات الطابع الكمي كجزء من برنامج الأطفال في المهرجان. درس المشاركون في مشروع الرؤى الكمية، تكوين الكمبيوتر الكمومي، وتطبيق التقنيات الكمومية في الحياة الواقعية. كما أجرى العلماء الشباب من برنامج "روساتوم كوانتم تكنولوجيز" ومركز الكم الروسي محادثات على غرار تيد اكس حول الحوسبة الكمومية. كان التركيز على دور هذا المجال البحثي في إنشاء مواد جديدة، وحماية نقل البيانات، وتطوير التقنيات الواعدة التي تجمع ما بين الفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والكيمياء والبيولوجيا والطب. وبتوجيه من العلماء، توصل المشاركون في البرنامج إلى لمحات عن أفضل 5 مهن في مجال التكنولوجيا الكمومية في المستقبل، بما في ذلك مهنة المهندس، وعالم الأحياء، والصيدلي، والمبرمج، وخبير التشفير الكمومي. إلى جانب العلوم الرقمية، تطرقت المناقشات إلى قضايا السباق الكمومي العالمي لضمان القدرة التنافسية التكنولوجية المستقبلية للدول.

من جانبه قال ديمتري تشيرموشنتسيف، الباحث في روساتوم كوانتم تكنولوجيز: "ترتبط الاختراقات في مجال التقنيات الكمومية بحوار دولي نشط بين الباحثين والمهندسين. فبفضل روساتوم ومركز الكم الروسي، استطعنا جذب انتباه الشباب من مختلف البلدان اثناء المهرجان، إلى الموضوعات الكمية. هذه خطوة نحو تشكيل فرق بحثية ستساهم في المستقبل في التطور التكنولوجي للبشرية. صعدت روساتوم كواحدة من القادة العالميين في مجال التقنيات المستقبلية. هذا مهم لمزيد من التطوير لمدرسة روساتوم العلمية الخاصة ولتعزيز المعايير الأخلاقية في مجال التقنيات المستقبلية، بما يتفق مع أخلاقيات الذرة ".

يقام مهرجان شباب العالم ٢٠٢٤ وفقا لمرسوم رئيس روسيا فلاديمير بوتين الذي يهدف إلى تطوير التعاون الدولي للشباب. يحضره أكثر من 20000 من القادة الشباب في مجالات التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والتطوع والأعمال الخيرية والرياضة والأعمال التجارية ووسائل الإعلام، بما في ذلك 10000 مشارك أجنبي. لأول مرة، يشارك المراهقون في المهرجان كجزء من مسار حركة الأطفال والشباب الروسية.