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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

أمين عام المحامين: تأجيل انعقاد الانتخابات إلى 23 مارس

الاستاذ أبوبكر الضوه
الاستاذ أبوبكر الضوه أمين عام النقابة العامة للمحامين
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قرر مجلس نقابة المحامين، تأجيل موعد إجراء الانتخابات التي كان مقررا لها السبت المقبل الموافق 9 مارس الجاري، بسبب الأحكام الواردة من محكمة القضاء الإداري بشأن الانتخابات.


أكد أبوبكر الضوه أمين عام النقابة العامة للمحامين، أن الانتخابات التي كانت مقرر عقدها يوم 9 مارس الجاري، سوف تؤجل الي يوم السبت الموافق 23 مارس.

وأوضح "الضوه" في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن اللجنة القضائية المكلفة من مجلس الدولة، هي التي سوف تشرف علي عمليه التصويت والفرز أثناء الإنتخابات، موضحًا: أن مدة المجلس الحالي ستنتهي ولايته يوم 18 مارس الجاري، أي قبل إنعقاد الانتخابات بثلاثة أيام، فبالتالي تُصبح اللجنة القضائية هي المسؤولة عن الإشراف على انتخابات نقابة المحامين.

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