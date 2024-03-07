اليابان تؤكد التزامها بتعزيز تعاونها مع الهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

في إطار العلاقات الثنائية بين اليابان والهند، أكدت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، اليوم الخميس، التزام بلادها بتعزيز التعاون مع الهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع نظيرها الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وفي الاجتماع، ناقشت كاميكاوا وجايشانكار سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأكدت كاميكاوا لجايشانكار على استعداد اليابان والهند للتعاون من أجل تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة على أساس سيادة القانون.