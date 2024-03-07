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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تأهل عفيفي والعربي إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني بأذربيجان

منتخب مصر
منتخب مصر
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تأهل لاعب المنتخب الوطني محمد عفيفي  الي نهائيات منافسات جهاز المتوازي خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني  فى أذربيجان بمدينة ( باكو )  2024.
كما تأهل لاعب المنتخب الوطني عمر العربي إلى نهائيات منافسات جهاز الحلق خلال فعاليات  البطولة.
ويستعد  عفيفي والعربي للمشاركة في نهائيات البطولة بعد غدًا السبت 9 مارس بأذربيجان.

 

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في بطولة كأس العالم التي تستضيفها اذربيجان في الفترة من 7   حتي 10 مارس الجاري و هي ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للرجال:
علي زهران وأحمد المراغي  وعمر العربي ومحمد منتصر عفيفي وعبدالرحمن عبدالحليم وعمر عصام

المدربين:
الخبير يفجيني كوزن والكابتن أحمد عبدالرحيم المدير الفني: والكابتن جمال مطر
ويمثل منتخب مصر للآنسات:
جني محمود وجودي عبدالله
والمدربين:
الكابتن رضوى الجوهري المدير الفني  والكابتن زكريا غالب.

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الماضي  والان تستضيف  اذربيجان النسخة الثالثة من 7 حتي 10 مارس الجاري وختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 
2024
وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

تأهل عفيفي والعربي بطولة كأس العالم للجمباز الفني محمد عفيفي عمر العربي احمد محمدي