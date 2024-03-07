شاهد.. كيف دمر الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس ؟

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاته في تدمير البنية التحية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي يشنها في القطاع، ويستهدف المستشفيات والمراكز الطبية بشكل خاص بحجج مختلفة من بينها اخفاء عناصر المقاومة الفلسطينية.

واستهدف جيش الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة خلال الحرب والذي يعد ملجأ للمصابين والنازحين من نيران الاحتلال التي لا تفرق بين مدني أو مقاوم أو طفل وسيدة أو شيخ ودمر أجزاء كبيرة منه.

وحصلت "البوابة نيوز" علي صور الخراب والدمار الذي حل علي مجمع ناصر الطبي في خان يونس بفعل قوات الاحتلال والقصف المتواصل الذي يستهدف محيط المكان، بالإضافة إلي استهداف سيارات الإسعاف في محيط المكان.

كما يواصل الاحتلال حصار المراكز الطبية في قطاع غزة بهدف إخراجها من الخدمة وإيقاف تقديم الخدمة الي الشعب الفلسطيني الاعزل الذي يعاني مرار حرب الإبادة التي تخوضها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.



