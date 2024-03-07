مدير أمن المنيا يلتقي مجلس أمناء المنيا الجديدة

استقبل اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا، اليوم الخميس، وفد من مجلس أمناء المنيا الجديدة لتقديم التهنئة باعياد الشرطة ومناقشة الأوضاع الأمنية بالمدينة.

ضم الوفد الدكتور طلال معوض والإعلامي أمين عبد الخالق وكيلا المجلس ومحمد العيسوي والمهندس محمد خيري والمهندس مصطفى صالح أعضاء المجلس.

دار الحوار حول انتشار ظاهرة النباشين في المدينة وكذلك الأكشاك الغير مرخصة وزيادة التواجد الأمني في حي الزهراء.

من جانبه، أكد مدير أمن المنيا، بان الأمن يبذل قصارى جهده من أجل أن ينعم المواطن في المدينة وسائر مدن المحافظة بالأمن والأمان وأنه سيوجه ببذل المزيد من الجهود وأنه لا يتوانى عن تقديم كل ما في وسعه ووسع كافة الظباط والأفراد لتحقيق ذلك والحفاظ على وطننا الغالي مصر