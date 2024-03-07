التحالف الوطني بالفيوم يستعد لتوزيع مليون وجبة ساخنة خلال شهر رمضان

أعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم، أنه يستهدف خلال شهر رمضان المبارك توزيع مليون وحبه مطهية في 4 محافظات، كتجربة هذا العام، علي أن يتم تعميمها علي باقي محافظات الجمهورية بداية من العام المقبل.

وأضاف أنه يشارك في مبادرة مليون وجبة مطهبة هذا العام، محافظات، الفيوم، والجيزة، والقليوبية والسويس، وقد تم تجهيز وانشاء 22 مطبخ بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة، وأمهر الطهاة، حتي يتم إعداد وتجهيز الوجبات قبل موعد الإفطار بوقت كاف ويسمح بتوزيع الوجبات ساخنة علي المستحقين.

وأوضح: يبدأ التوزيع الوجبات بالتعاون مع 19 جمعية مؤسسة أهلية، تعمل كمظلة، وتضم تحتها 120 جمعية مؤسسة اهلية، تقوم بالتوزيع اعتبارا من يوم 2 من شهر رمضان المعظم، علي المواطنين المستحقين، وعمال الخدمات المعاونة بالمصالح الحكومية، وعمال النظافة في الشوارع، والمستشفيات ودور الرعاية بالمحافظات المشاركة.

يذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يتكون من 34 كيانا خدميا" الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى ويضم 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة".

وللتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي 27 أمانة في 27 محافظة ومنها علي سبيل المثال "62 جمعية في محافظة الوادي الجديد، 18 جمعية في محافظة شمال سيناء، 34 جمعية في مخافظة جنوب سيناء"، وله 325 مقرا اداري، وتحت نزلته 1200 مدرسة تعليم مجتمعي، داخل 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين في كل المخافظات، تمتلكها الجمعيات القاعدية التي يبلغ عددها 30 ألف جمعية مقننة الأوضاع.