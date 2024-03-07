بالفيديو.. خالد الجندي يوضح أفضل أوقات إخراج الزكاة

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أفضل الأوقات لإخراج الزكاة.



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن أفضل وقت لإخراج الزكاة هو شهر شعبان، موضحًا أن ذلك كان حال الصحابة.





وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل شعبان، موضحًا أنه أفضل وقت لإخراج الزكاة لأنه يضاعف أجرها بشكل كبير.



وأشار إلى أن الزكاة هي عبادة واجبة والركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، لذلك فإن للزكاة أجر عظيم على الرغم من أنها فرض واجب.



