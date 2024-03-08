نهائي كأس مصر| إمام عاشور.. أول «قمة» مع الأهلي

تعول جماهير النادي الأهلي على نجم خط الوسط إمام عاشور في أول ظهور له بالقميص الأحمر في مباريات القمة، تحت شعار «صديق الأمس منافس اليوم» بحثا عن وضع أول بصماته بقميص الأهلي في مباريات القمة.

وسيكون إمام عاشور صاحب الـ26 عاما تحت ضغوطات كبيرة عندما يقود خط وسط الأهلي في مواجهة فريقه السابق الزمالك ويحمل آمال المارد الأحمر في أول ظهور بعدما خطف الأنظار وأصبح إحدى الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي منذ التعاقد معه في الصيف الماضي في صفقة أثارت جدلا كبيرا بعدما كان لاعبا في الزمالك قبل خوض تجربة احترافية «متواضعة» في ميتلاند الدنماركي عاد بعدها إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وحذر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إمام عاشور من الدخول في أزمات مع لاعبي أو جماهير الزمالك، في مباراة القمة والالتزام والتركيز فقط في الملعب.

ويبحث إمام عاشور عن رد قوي ضد فريقه السابق في «أول قمة» بعدما تعرض اللاعب لهجوم كبير من جماهير الزمالك عقب توقيعه للنادي الأهلي، ويتطلع لقيادة الفريق الأحمر لتحقيق اللقب، سواء بالتسجيل في مرمى الزمالك أو المساهمة بصناعة هدف أول حتى الظهور بمستوى مميز ومساعدة زملائه في الفوز والتتويج بكأس مصر خاصة أنه يمتلك إمكانياته فنية مميزة في وسط الملعب بالإضافة على قدرته على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

ولعب إمام عاشور مع الأهلي 22 مباراة في جميع المسابقات سجل هدفا وصنع 7 منذ الانضمام في الصيف الماضي قادما من ميتلاند الدنماركي، وحصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

ويسعى «إمام» لتحقيق ثاني ألقابه مع الأهلي وأول لقب لكأس مصر بالقميص الأحمر بعدما سبق له التتويج بالبطولة مع فريقه السابق الزمالك مرتين.