نهائي كأس مصر| «كولر» لا يعرف الهزيمة أمام الزمالك

يخوض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تحديا جديدا ضد الزمالك في نهائي كأس مصر حيث يتطلع السويسري إلى قيادة المارد الأحمر للفوز وإضافة لقب جديد لسجل بطولاته مع النادي الأهلي بعدما حقق 6 بطولات منذ تولي المهمة في بداية الموسم الماضي.

ولا يعرف مارسيل كولر الإ الفوز في المواجهات التي قاد فيها الأهلي ضد الزمالك، حيث تقابل 3 مرات بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في كأس السوبر المصري، حقق الفوز بها جميعًا، وستكون هذه المواجهة الأولى ضد الفارس الأبيض في بطولة الكأس.

وكانت أول مواجهة جمعت كولر مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 22 أكتوبر عام 2022 وفاز الأحمر بهدفين دون رد وتكررت المواجهة في الدوري الممتاز يوم 23 يناير 2023 وفاز الأهلي بنتيجة 3 - 1 واصل «كولر» تفوقه على الزمالك في اللقاء الثالث بقمة الدوري يوم 13 يوليو 2023 وفاز الأحمر برباعية مقابل هدف.

وخلال مشواره مع الأهلي حقق كولر 6 ألقاب الأول كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي ثم كأس مصر على حساب بيراميدز وجاء اللقب الثالث للمخضرم السويسري بالتتويج بالسوبر المصري للمرة الثانية على حساب بيراميدز أيضا، ثم جاء أغلى البطولات بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا ثم اللقب الخامس وهو الدوري المصري الذي استعاده الأهلي بعد غياب موسمين، وجاء اللقب السادس بالفوز بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة وبالنظام الجديد بالفوز على فيوتشر في النهائي.

وبشكل عام قاد مارسيل كولر الأهلي في 86 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 59 وتعادل 19 وخسر 8 مباريات فقط وخلال هذه المباريات سجل الأهلي 163 هدفا واستقبل 56 هدفا تحت قيادة «كولر».