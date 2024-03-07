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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

برلماني: الإفراج عن البضائع من الموانئ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

الإفراج الفوري عن
الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ
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أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، أن الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ يعد نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية، كما أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الرشيدي، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن الإفراج الفوري عن البضائع لن تمس فقط السلع الغذائية، بل تمتد للسلع والمواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية أيضا، لافتا إلى أن الدولة تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية ومجابهة السوق الموازية للنقد الأجنبي وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الجهود والخطط الاستراتيجية التي تعكف عليها الدولة المصرية تسهم في توفير سيولة دولارية ونقدية أجنبية ساعدت قرار الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، الأمر الذي سينتج عنه انتعاشة اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق  بزيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق.

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