تكريم المخرج الصيني زانج ييمو بحفل جوائز الفيلم الآسيوي

تكرم جوائز السينما الآسيوية المخرج الصيني المخضرم زانج ييمو، بجائزتي الإنجاز الإبداعي وجائزة أخرى منفصلة للفيلم الأكثر ربحًا في 2023، وذلك خلال الحفل السنوي يوم الأحد المقبل.

وقال القائمون على الحفل: "إن هاتين الجائزتين ليستا فقط شهادة على إنجازات زانج غير العادية، ولكن أيضًا على نجاحه المستمر، بعد فوزه بجائزة مساهمة الفيلم الآسيوي في الدورة الرابعة عام 2010، وجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز الفيلم الآسيوي الخامس عشر في عام 2021 عن فيلم "One".

وعن تكريمه، قال ييمو في بيان: "أعتبر نفسي محظوظ جدًا لأنني اخترت صناعة الأفلام كمهنة حياتي. بعد أن كنت في هذه الصناعة لأكثر من أربعة عقود، أنا ممتن لكل من يقدر أفلامي.

وأضاف ييمو: "سأستمر في التعلم ولدي دائمًا توقعات للمستقبل، وآمل أن يكون فيلمي الأفضل هو فيلمي القادم".

بدأ زانج عمله كمصور سينمائي، ظهر لأول مرة كمخرج مع فيلم "Red Sorghum"، وهي قصة مؤثرة تدور أحداثها في معمل تقطير الذرة الرفيعة خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية، والذي فاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي.

ركزت أفلامه في الفترة من 1988 إلى 1999 في الغالب على الحياة الريفية وتضمنت "Ju Dou" و"Raise the Red Lantern" و"The Story of Qiu Ju" و"To Live" و"Not One Less" و"The Road Home".