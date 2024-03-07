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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الجيزاوي يوقع بروتوكول إنشاء تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

بروتوكول التعاون
بروتوكول التعاون
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وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  بروتوكول إنشاء تحالف جامعات إقليم القاهرة الكُبرى الذى يضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، بنها، والأزهر، وعدد من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية والخدمية المُختلفة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس جامعة بنها إن التحالف يستهدف تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الصناعة وسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم، بالإضافة إلى المساهمة في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القاهرة الكبرى من خلال التعاون بين جامعات التحالف وطرح الأفكار والحلول  الإبداعية التى تخدم قضايا الصناعة القومية والمشكلات الواقعية وتخصيص عدد من الأبحاث العلمية لدعم وتطوير الصناعات مما يحقق الاستثمار الأمثل لمراكز الاستدامة بالجامعات.

وأضاف "الجيزاوي"، أن التحالف يعمل أيضا علي توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه إقليم القاهرة الكبرى وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

يذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شاركا فى احتفالية إنشاء تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بجامعة القاهرة بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة بنها جامعة القاهرة