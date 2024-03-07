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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اقتصادية النواب: تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية قربيا

النائب محمد عبد الحميد
النائب محمد عبد الحميد
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قال النائب محمد عبد الحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن قرار البنك المركزي بترك تحديد سعر الصرف بالكامل لآليات العرض والطلب قرار صائب جدا لتصحيح مسار الاقتصاد المصري وللحد من التضخم المستمر في الاقتصاد الذي يتسبب في الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية .
وتابع عبد الحميد في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز  " أن قرار المركزي تسبب في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي وهو ما سينتج عنه تراجع اسعار السلع الغذائية في السوق بشكل كبير وملحوظ خلال الايام القادمة وذلك ما اقتراب دخول شهر رمضان المبارك .

واشار عبد الحميد ،  إلى أن الاقتصاد المصري يسير في مراحل التعافي بعد صفقة رأس الحكمة التي تعد أولي خطوات تصحيح المسار وذلك بالتزام مع موافقة البنك الدولي إرسال الدفعة الجديدة من القرض، مما سيتسبب في وجود وفرة كبيرة في الدولار داخل البنك المركزي .

التضخم المستمر في الاقتصاد تحديد سعر الصرف بالكامل