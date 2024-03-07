198 مليون دولار حصيلة "Dune 2" في 5 أيام

سيطر فيلم الخيال العلمي “Dune: Part Two” للمخرج دينيس فيلنوف، على إيرادات شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 5 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 198 مليون دولار، جمع منها 98 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و100 مليون في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس اوفيس موجو”.

يعود تيموثي شالاميت وزندايا وريبيكا فيرجسون وخافيير بارديم، لاستئناف السلسلة، حيث يقاتل بول أتريديس جنبًا إلى جنب مع فريمان لتحرير كوكب أراكس الصحراوي من قبضة بيت هاركونين؛ وستلعب سيدو دور السيدة مارغوت فينرينج، وتمثل حليف قوي لـ بول في رواية فرانك هربرت.

يدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيًا، يحكى خلالها قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، لذا يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

يُعد الفيلم إعادة إنتاج للنسخة الكلاسيكية الصادرة عام 1984 للمخرج ديفيد لينش، وسبق وترشح الفيلم لجائزة أوسكار وحيدة بفئة الصوت، وشارك في بطولته فرانسيسا أنيس، ليوناردو كيمينو، خوسيه فيرير، فيرجينيا مادسن.