ختام فاعليات دورة مساعد قائد وحدة كشفية لطلاب جامعة المنوفية

اختتمت اليوم الخميس، فاعليات دورة مساعد قائد وحدة كشفية بجامعة المنوفية، والتى نظمتها لجنة الجوالة والخدمة العامة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الادارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية"بوزارة الشباب والرياضة وقد استمرت فاعليتها على مدار ثلاث أيام بمقر الادارة العامة لرعاية الطلاب في الفترة من ٥ إلى مارس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الدكتور وليد طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، بمشاركة مجموعه متميزة من قادة الكشافة الدوليين بمكتب تدريب جوالة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أن الجامعة تحرص على مواصلة فعاليات أنشطتها الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والإجتماعية، وفق خطة اعدتها الجامعة بعناية، نظرا لأهميتها في صقل مهارات الطلاب وتنمية مبادئ الإعتماد على النفس لديهم، وبث روح التعاون البناء بينهم، مضيفًا أنه خلال الدورة تتم ممارسة عدد من الأنشطة المختلفة التي يتم من خلالها تعزيز روح التواصل والتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة حتى يصبح الفرد لديه صفات القائد الناجح حيث هدفت الدورة إلى صقل المهارات والمعارف لدى الجوالين بما يؤهلهم للقيام بدورهم بكل كفاءه وفاعلية.

كما أشار "القاصد" الي أن الدورة اشتملت على أنشطة علمية وعملية ومحاضرات للتعريف بالحركة الكشفية، والهدف منها، والتقاليد الكشفية، إلى جانب الأنشطة العملية مثل كيفية نصب الخيام والتعامل مع الحبال، وكيفية عمل الإسعافات الأولية، مضيفًا أنه من مهام الجوال خدمته لمجتمعه ووطنه وللبيئة المحيطة به، من خلال معسكرات خدمة البيئة والمعسكرات التدريبية التي يتم تنطيمها من أجل إعداد قيادات كشفية من الجوالين.