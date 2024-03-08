بعد تخطي هاواي.. بايدن يقترب من دخول سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

اقترب الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، له في الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في 5 نوفمبر المقبل، إذ حصل على تأييد الحزب بولاية هاواي، بعد فوزه في منافسات "الثلاثاء الكبير" في وقت سابق من الأسبوع.



وأدلى الديمقراطيون في هاواي بأصواتهم في المدارس والمراكز المجتمعية وقاعات النقابات بأنحاء الولاية. وسمح فقط للناخبين المسجلين كأعضاء في الحزب بالمشاركة، لكن الحزب أتاح تسجيل أعضاء بالحزب في نفس اليوم في كل مواقع الاقتراع.



وهاواي هي معقل الحزب الديمقراطي. ويسيطر الديمقراطيون على غرفتي المجلس التشريعي بالولاية ومكتب الحاكم. كما أن جميع الأعضاء الأربعة من الولاية في الكونغرس بواشنطن هم من الديمقراطيين.



ومن المقرر أن يعقد الجمهوريون في هاواي مؤتمرهم الحزبي لمرشحي الانتخابات الرئاسية في 12 مارس.

كما تغلب بايدن على مرشحين منافسين، منهم النائب الأمريكي دين فيليبس، والكاتبة ماريان ويليامسون.

وفاز بايدن بالتصويت متمتعًا بميزة شغل المنصب بالفعل ومعرفة الجمهور له.

ومن المتوقع أن ينتزع ترشيح الحزب الديمقراطي رسمياً في وقت لاحق من الشهر، ومن شبه المؤكد أن يواجه دونالد ترامب في الانتخابات العامة بعد خروج آخر منافسته الجمهورية نيكي هيلي، من السباق.