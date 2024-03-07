محافظ مطروح يستقبل الجهاز الفني لمنتخب 2008 بقيادة "الكأس"

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 بقيادة الكابتن أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب، وأعضاء الجهاز، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عطا الله رزق المدير التنفيذي لمنطقة مطروح، ومحمد كريم مشرف عام منتخبات الفرع، وعمد ومشايخ مطروح.



رحب محافظ مطروح بالجهاز الفني للمنتخب وشكر اختيارهم لمحافظة مطروح لانتقاء أفضل العناصر للانضمام لمنتخب مصر من خلال بطولة ودية من الفترة 6 مارس وحتي 8 مارس، مع التوجيه بتذليل كافة العقبات، وأهمية توفير كافة الاحتياجات وسبل الراحة لبعثة المنتخب بمرسى مطروح.



وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم التوجيه باختيار منتخب لمطروح من دورى مراكز الشباب، وجارٍ اختيار أفضل العناصر، مع الترحيب بمقترحات تطوير الرياضة بمطروح خاصة وما تضمه من عناصر رياضية متميزة في الألعاب الرياضية المختلفة.



وثمن محافظ مطروح جهود دعم منظومة الرياضة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتوفير البنية الأساسية من ملاعب واستاد وغيرها، لاستضافة المعسكرات والفرق الرياضية وما تسهم به في تحقيق مزيد من الجذب والنشاط السياحى بالمحافظة.



وأوضح أنه تم إنشاء مجمع رياضى متكامل بقرية سيدى عبد الرحمن من خلال "تحيا مصر"، مع إجراء امتداد لإنشاء ملعب واستاد كبير، وكذلك جارٍ التنسيق لضم القرية الأولمبية بالكيلو 9 بمرسى مطروح للمحافظة أو وزارة الشباب والرياضة والاستفادة منها لصالح الشباب والفرق الرياضية بالمحافظة وكذلك من خارج المحافظة.



وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم إقامة دورى ناشئين يمثل قاعدة رياضية مع اختيار أفضل العناصر.



ومن جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إلى أنه سيتم إقامة أول دورة لتأهيل المدربين عن طريق نقابة المهن الرياضية بمطروح؛ لتأهيل مدرب نقابى معتمد مما يؤهل التأهيل الرياضى الصحيح للنشء وإقامة دورى ناشئين يمثل قاعدة رياضية مع اختيار أفضل العناصر.

محافظ مطروح يستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة "أحمد الكاس"

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