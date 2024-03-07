بنك أبوظبي التجاري مصر يعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارته

أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك ويأتي هذا القرار على هامش اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري.

ويضم المجلس الجديد مجموعة رائدة من الخبراء والكفاءات في القطاع المصرفي من جنسيات مختلفة وكذلك شخصيات اقتصادية بارزة في مجال الإدارة والاستثمار في الشركات متعددة الجنسيات وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة الى القانونيين المرموقين.

ويهدف التشكيل الجديد للمجلس دعم بنك أبوظبي التجاري - مصر في استكمال مسيرة النجاح والنمو منذ إعلان تغيير علامته التجارية خلال الربع الرابع من عام 2020 بالإضافة الى قيادته وتوجيهه في عملية التطوير المستمرة لتحقيق تطلعاته ومستهدفاته خلال المرحلة القادمة في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك حتى عام 2028 وذلك بالاتساق مع القواعد والتعليمات المنظمة وأفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا التشكيل تطبيقاً لأفضل معايير الحوكمة الرشيدة والاستدامة وكذلك ممارسة كافة أشكال الرقابة بما يضمن حقوق المساهمين وترسيخ سمعته وتحقيق قيمة مضافة لكل الأطراف ذوي الصلة وللعملاء والعاملين والاقتصاد المصري والمجتمع.

وجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لمجلس ادارة بنك أبوظبي التجاري – مصر يشمل سيدتان، وذلك تأكيداً على تعزيز مبادئ المساواة ايماناً بأهمية دور المرأة الرائد في المجتمع وكذلك إتساقاً مع توجهات الدولة المصرية وتماشياً مع تعليمات وقواعد البنك المركزي المصري نحو تعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار.

كما حرص البنك على أن يتضمن التشكيل الجديد عضوين غير تنفيذيين مستقلين وذلك تطبيقا لما ورد بتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن لضمان الاستقلالية والموضوعية في الإدارة واتخاذ القرارات.

وجاء تشكيل مجلس الادارة الجديد لبنك أبوظبي التجاري – مصر على النحو التالي:

محمد ظاعن محاسون الهاملي- رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

إيهاب السويركي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – تنفيذي

هشام عباس - عضو مجلس الإدارة – تنفيذي

روبرت مولر - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

لودوفيك نوبيلي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

عبد العزيز الموسى - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

سوندار بارثاساراثي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

د. انجي بدوي - عضو مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي

د. ميريت سلامه - عضو مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي