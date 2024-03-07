رئيس الوزراء يتفقد مشروع توسعات مصفاة "ميدور" لتكرير البترول بالإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، بعد بدء تجارب التشغيل بها، يرافقه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس صلاح جابر، رئيس الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه التوسعات ضمن مشروعات قطاع الطاقة، لما لها من مردود اقتصادي كبير في زيادة الإنتاج المحلي من المُنتجات البترولية، لتقليل فاتورة استيرادها، وتوفير النقد الأجنبي، مشيداً بمستوى تنفيذ هذا المشروع بكفاءة وطنية وفق أعلى معايير الجودة.

وفي مُستهل التفقد، أكدَ وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع التوسعات بمصفاة "ميدور" يعدُ أحد أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها في هذا القطاع، ويخدم الاقتصاد المصري، موضحاً أن المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار، يوفر منتجات بترولية عالية الجودة؛ بكمياتٍ تصل إلى 3 ملايين طن سنوياً، في مقدمتها السولار، والبنزين عالي الأوكتين، ووقود النفاثات، والبوتاجاز، والكبريت، حيث من المقرر أن يصل إجمالي الطاقة الانتاجية للمصفاة بعد إضافة الكمية الجديدة لنحو 7.6 مليون طن سنوياً.

ومن نقطة مشاهدة بالمشروع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس صلاح جابر، رئيس الشركة، حول مراحل توسعات الشركة، الذي أشار إلى أن المشروع شاركت في تنفيذه شركتا بتروجت وانبي، بالتعاون مع شركة "تكنيب" العالمية، كما تشارك في منظومة تشغيله بالتعاون مع "ميدور"؛ كُلٌ من شركات: "ايبروم" و"بترومنت" و"صان مصر" و"ميدتاب"، وعددٍ من الشركات البترولية الوطنية، مضيفاً أن المشروع يهدُف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، بزيادة طاقة التكرير الحالية من ١٠٠ إلى ١٦٠ ألف برميل/يوم، بنسبة زيادة في الإنتاج تصل إلى 60%، وذلك بإضافة وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة.

كما توجه رئيس الوزراء إلى غرفة التحكم بالمشروع، حيث استعرض المهندس صلاح جابر، رئيس الشركة، الوحدات الجديدة بالمشروع، وعددها 15 وحدة، وكذا الوحدات المُعدلة بالمشروع، وعددها 5 وحدات، كما شرح التجهيزات الخاصة بالشركة. وأوضح رئيس الشركة أن الوحدات الجديدة بالمشروع تشمل: مُجمع التقطير الجوي والتفريغي الجديدة، ومُجمع مُعالجة السولار بالهيدروجين الجديدة، ومُجمع المرحلة الثانية من وحدة التكسير الهيدروجيني، ووحدة انتاج الهيدروجين الجديدة، ومُجمع نزع الأسفلت بالمُذيب، ومُجمع استخلاص الكبريت، ووحدة مُعالجة المياه الحامضية، ووحدة استرجاع الأمين، ووحدة معالجة البوتاجاز، ومستودعات جديدة لتخزين الزيت الخام، ووحدة معالجة المياه، ومحطة توليد كهرباء، وغلايات انتاج البخار، ووحدة الشعلة الجديدة، ووحدة مياه التبريد الجديدة.

واستطرد رئيس الشركة شارحاً الوحدات المُعدلة بالمشروع وتشمل: مُجمع التفحيم، ومُجمع معالجة الكيروسين بالهيدروجين، ومُجمع انتاج البنزين، ومُجمع التكسير الهيدروجيني، ووحدة انتاج النيتروجين.