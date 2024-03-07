ميدبنك يفتتح أحدث فروعه في مدينة سفنكس الجديدة

أعلن ميدبنك، افتتاح أحدث فروعه هايبر وان – سفنكس، وذلك في إطار حرص البنك على توسيع نطاق تواجده في كافة أنحاء الجمهورية لضمان تقديم أحدث الخدمات المصرفية وأكثرها تطوراً لأوسع نطاق ممكن من العملاء، وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز آليات الشمول المالي، وتعزيز القطاع المصرفي في مصر على مختلف الأصعدة.

يعتبر افتتاح هذا الفرع هو أول خطوة في خطة البنك التوسعية خلال عام 2024، كما يعد هذا الفرع هو التاسع عشر في شبكة فروع ميدبنك والتي تشهد توسعاً ونمواً سريعاً، وذلك يعكس استراتيجية البنك الراسخة "نعمل لمستقبلك" والتي تحفز إسهامات البنك لإعادة الهيكلة والتطوير والرقمنة بما يتلاءم مع أحدث التكنولوجيات والأعراف المصرفية العالمية.

وفي هذا الإطار، قال محمود أبو حسين، رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع بميدبنك: "يسعدني الاحتفال بافتتاح فرع ميدبنك الجديد في مدينة سفنكس الجديدة مع زملائنا وعملائنا. نحن نعمل على تنفيذ خطة توسعية، نستهدف من خلالها تعزيز وصولنا إلى كافة عملائنا الحاليين والمحتملين في مختلف أنحاء الجمهورية، ونهتم بتقديم منتجات مصرفية شاملة وخدمات مبتكرة تُلبي احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم، لاسيما أننا لا ندخر جهداً في تجهيز شبكة فروعنا بكافة التسهيلات التي تيسر وصول ذوي الهمم إلى تلك الخدمات والمنتجات من خلال شاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة لتعريف ذوي الهمم بالخدمات المصرفية المقدمة من البنك".

وأضاف أن ميدبنك قد نجح في تجديد وافتتاح عدد اً من الفروع بمناطق مختلفة، كما أن البنك بصدد افتتاح المزيد من الفروع خلال هذا العام يما يضمن الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء بنهاية عام 2024.

وجدير بالذكر أن ميدبنك كان قد قام بإعادة افتتاح فرعاً جديداً بالمعادي خلال عام 2023، كما افتتح البنك فرع بمحافظة بورسعيد بعد تجديده وتطويره لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية.