القاهرة الإخبارية: مصر في مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية في الإسكندرية، إن مصر في مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، الذي دشنته مصر على مدار السنوات السابقة، وبهذه الكلمات بدأ رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل والذي أكد فيه بعد الإفراج عن السلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف التي تتكدس هنا في ميناء الإسكندرية.

وأضاف: "رئيس الوزارء أكد أن هذا الإفراج يتزامن مع الإفراج عن السلع في 3 موانئ أخرى على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع في الأسواق المختلفة".

وتابع أن رئيس الوزراء أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي تجنيها الدولة المصرية من جني لثمار البنية التحتية التي دشنتها مصر على مدار السنوات السابقة، وأكد أن الدولة ستعمل بكل حسم لمحاربة السوق الموازية.