المسالك البولية بطب أسوان يشارك بالمؤتمر السنوي الرابع لجامعة جنوب الوادي

شارك لليوم الثاني علي التوالي، قسم المسالك البولية طب جامعة أسوان، في فاعليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم المسالك البولية طب جامعة جنوب الوادي الذي يقام بمدينة الغردقة، تحت رعاية الاستاذ الدكتور أحمد العكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ،والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي والدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب قنا.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن المؤتمر يقام تحت عنوان "جراحة الكلي والمسالك البولية والمناظير وأمراض الذكورة" وذلك بحضور العديد من أساتذة الجامعات المصرية في ذات التخصص،ويشارك قسم المسالك البولية طب جامعة أسوان تحت رعاية الاستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ، بفريق من أساتذة القسم والمدرسين منهم الدكتور أحمد صلاح قسم المسالك البولية والدكتور عمرو علم الدين بقسم المسالك البولية طب أسوان ،وعدد من شباب الأطباء لتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين كما سبق هذا المؤتمر مؤتمر قسم المسالك البولية طب جامعة أسوان في مدينة أسوان ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين القسمين وكلية الطب.

واضاف الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية طب قنا أنه ستنتهي فاعليات المؤتمر بعد غدا السبت ويتناول المؤتمر العديد من المحاور الهامة منهاكيفية علاج اورام المسالك البولية، والمسالك البولية للأطفال وطرق علاجها الحديثة ، وذلك من خلال استخدام المناظير والليزر وتفتيت الحصوات ،ومناظير الحالب المرن ومناظير الكلي سواء للاطفال أو الكبار.

وأوضح الدكتور عمر الصغير سكرتير المؤتمر أن فاعليات المؤتمر مستمرة علي مدار أيام لتبادل الخبرات بين شباب الأطباء وأساتذة التخصص لمعرفة كل ما هو جديد في التخصصات الدقيقة في ذات التخصص والمسالك البولية وأمراض الذكورة.

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