اتهام رئيس الاتحاد الإيطالي بجرائم غسيل أموال

أعلن مكتب المدعي العام في روما، إدراج اسم جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس، بدءا من عام 2018، وذلك بناء على إدارة مكافحة المافيا.

وكشفت وسائل إعلام محلية، إن هذا التحقيق له صلة بمنح حقوق البث التلفزيوني الخاص بدوري الدرجة الثالثة الذي كان يرأسه، وأيضًأ صفقة بيع كتب أثرية، وشراء شقة في ميلانو لابنة أحد شركائه بأموال حصل عليها من الصفقة.

وهذا التحقيق بدأ بناء على طلب الإدارة الوطنية لمكافحة المافيا في بيروجيا، ويأتي في إطار ما يعرف في إيطاليا بقضية "دوسيراجيو" التي بدأت قبل أيام قليلة، حين تم الكشف عن أن ضابط شرطة حصل على معلومات حساسة وبيانات تخص العشرات من السياسيين والمشاهير في البلاد.