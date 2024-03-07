روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية بموسكو

قررت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء لين تريسي، السفيرة الأمريكية لدى موسكو، للتنديد بما اعتبرته "محاولات تدخل" من منظمات غير حكومية أمريكية في الشؤون الداخلية لموسكو، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

سلمت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مذكرة تتضمن مجموعة من المطالب إلى السفيرة تريسي، تشمل: وقف تقديم أي مساعدة لـ3 منظمات أمريكية غير ربحية تصنفها موسكو على أنها غير مرغوب فيها في روسيا، وإزالة أسماء هذه المنظمات من الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية ومن شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تعتبر موسكو أن هذه المنظمات، وهي "المجالس الأمريكية للتعليم الدولي" و"الآفاق الثقافية" و"معهد التعليم الدولي"، تنفذ بدعم من سفارة واشنطن برامج ومشاريع مناهضة لروسيا، وتهدف إلى تجنيد "عملاء النفوذ" تحت ستار التبادل التعليمي والثقافي.

في حين حذرت وزارة الخارجية الروسية السفيرة تريسي من أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية سيتم قمعها بقسوة، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين في ذلك باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

بينما تأتي هذه الخطوة من جانب روسيا في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن حول العديد من القضايا، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.