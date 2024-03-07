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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ألمانيا تعارض قرار إسرائيل بشأن بناء مزيد من المستوطنات

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن ألمانيا تعارض قرار إسرائيل بشأن بناء مزيد من المستوطنات وأصدرت في ذلك بيانا شديد اللهجة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن البيان خرج على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فالوضع الألماني الحالي حرج للغاية بسبب قوة ألمانيا الاقتصادية ووضعها السياسي في العالم، ورغم أن ألمانيا تخرج أسبوعيا ببيان، ولكن هذه المرة خرجت ببيان شديد اللهجة، يمكن القول إنه يعني أن إسرائيل هي التي تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، الذي تعمل عليه ألمانيا ومصر والأردن وغيرهم.

وتابع أن البيان يوضح بشكل مباشر أن إسرائيل تقف حجر عثرة في عملية السلام في الشرق الأوسط، فوضع الحكومة الألمانية حرج للغاية وذلك لعلاقاتها المتشابكة مع دول الشرق الأوسط في نفس الوقت لا تستطيع الضغط على إسرائيل.

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