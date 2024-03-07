ads
الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

البنك العربي الأفريقي: رفع حدود الاستخدام على كل البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر

البنك العربي الافريقي
البنك العربي الافريقي يرفع حدود الاستخدام علي كافة البطاقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي، رفع حدود الاستخدام علي  كافة البطاقات الائتمانية داخل و خارج مصر، وتعرض “البوابة نيوز” في هذا التقرير الحدود الجديدة لكافة بطاقات البنك:

1- حدود الأنفاق الدولية خارج مصر للبطاقات المصدرة بالجنيه المصري

VISA GOLD

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 50 ألف جنيه مصري.

MasterCard Titanium

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 100 ألف جنيه مصري.

Visa Platinum

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 120 ألف جنيه مصري.

Visa Signature

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 25 ألف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 150 ألف جنيه مصري.

MasterCard World Elite

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 25 ألف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 150 ألف جنيه مصري

2- الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبيه داخل مصر للبطاقات المصدرة بالجنيه المصري.

الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبيه داخل مصرلجميع البطاقات ( Visa Gold - MasterCard Titanium - Visa Platinum - Visa Signature - MasterCard World Elite) هو 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها.

البنك العربى الإفريقى بنك العربي الافريقي الدولي رفع حدود الاستخدام علي كافة البطاقات الائتمانية رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية