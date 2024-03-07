البنك العربي الأفريقي: رفع حدود الاستخدام على كل البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي، رفع حدود الاستخدام علي كافة البطاقات الائتمانية داخل و خارج مصر، وتعرض “البوابة نيوز” في هذا التقرير الحدود الجديدة لكافة بطاقات البنك:

1- حدود الأنفاق الدولية خارج مصر للبطاقات المصدرة بالجنيه المصري

VISA GOLD

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 50 ألف جنيه مصري.

MasterCard Titanium

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 100 ألف جنيه مصري.

Visa Platinum

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 120 ألف جنيه مصري.

Visa Signature

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 25 ألف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 150 ألف جنيه مصري.

MasterCard World Elite

الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 25 ألف جنيه مصري.

الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 150 ألف جنيه مصري

2- الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبيه داخل مصر للبطاقات المصدرة بالجنيه المصري.

الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبيه داخل مصرلجميع البطاقات ( Visa Gold - MasterCard Titanium - Visa Platinum - Visa Signature - MasterCard World Elite) هو 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها.