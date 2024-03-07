البنك العربي الأفريقي: رفع حدود الاستخدام على كل البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي، رفع حدود الاستخدام علي كافة البطاقات الائتمانية داخل و خارج مصر، وتعرض “البوابة نيوز” في هذا التقرير الحدود الجديدة لكافة بطاقات البنك:
1- حدود الأنفاق الدولية خارج مصر للبطاقات المصدرة بالجنيه المصري
VISA GOLD
الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.
الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 50 ألف جنيه مصري.
MasterCard Titanium
الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.
الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 100 ألف جنيه مصري.
Visa Platinum
الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 10 آلاف جنيه مصري.
الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 120 ألف جنيه مصري.
Visa Signature
الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 25 ألف جنيه مصري.
الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 150 ألف جنيه مصري.
MasterCard World Elite
الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر: 25 ألف جنيه مصري.
الحد اليومي والشهري للمشتريات خارج مصر: 150 ألف جنيه مصري
2- الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبيه داخل مصر للبطاقات المصدرة بالجنيه المصري.
الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبيه داخل مصرلجميع البطاقات ( Visa Gold - MasterCard Titanium - Visa Platinum - Visa Signature - MasterCard World Elite) هو 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها.