رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وكيلين بكليتيّ التربية والحقوق

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارين؛ بتجديد تعيين اثنين من الوكلاء، بكليتيّ التربية، والحقوق، بالجامعة.

وتضمنت القرارات؛ تجديد تعيين الدكتور محمد جابر قاسم جاد المولى، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية بالجامعة؛ وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتجديد تعيين الدكتور معمر رتيب محمد عبد الحافظ أستاذ القانون الدولي العام، بكلية الحقوق بالجامعة؛ وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ القيادات الأكاديمية؛ بمواصلة آدائهم لمهامهم في إطار الحرص على زيادة مجالات التفوق، والتميز، وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، والمشاركات المجتمعية، داخل القطاعات المختلفة، بكليات الجامعة.

