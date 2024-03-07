بحضور وزير الشباب.. توقيع عقد رعاية بين "نيو بلان" للأنشطة الرياضية و"الخماسي الحديث"

وقع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي عقدا مع المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان لإدارة الأنشطة الرياضية ورئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، لرعاية الاتحاد وأبطاله خلال الفترة المقبلة.

وشهد توقيع العقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق ونائبا عن رئيس الجامعة الامريكية، مارتن داو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي ونائبا عن رئيس الاتحاد الدولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تقام علي ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس ، القاهرة الجديدة خلال الفترة من 5 الى 10 مارس الجاري.

وأكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية أن التعاون مع شركة نيو بلان لإدارة الأنشطة الرياضية راعيا للاتحاد سيكون مثمرًا للغاية مع واحد من أكبر الشركات المتخصصة لإدارة الأنشطة الرياضية.

وأضاف العريان أن أسرة الخماسي الحديث تحتفل بإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية وكل ذلك سيكون دافعا لأبطالنا مع انطلاق بطولة كأس العالم في الجامعة الأمريكية والتي نأمل أن نحقق خلالها العديد من الميداليات العالمية .

وتابع أن الاتحاد المصري نجح في جذب الرعاة للمنتخب خلال السنوات الماضية ، وسوف سيكون هناك إضافة لراعي او اثنين اخرين قبل أولمبياد باريس 2024.

وعبر المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان لإدارة الأنشطة الرياضية ورئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة عن سعادته بتوقيع عقد الرعاية مع اتحاد الخماسي الحديث ويأتي ذلك من باب المسؤولية المجتمعية مؤكدا حرصه على رعاية أبطال الخماسي الحديث ودعمهم قبل المعترك القوي المنتظر في أولمبياد باريس.

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