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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنىء السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة  قرب حلول شهر الرمضان المبارك .
جاء نص البرقية على النحو التالي :

فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي

     رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، و بعد::


يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهانى القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركات.
وإننا إذ نستلهم من هذا الشهر المبارك ما اختصه به الله سبحانه وتعالى من فضائل رحمته وفيض كرمه وعطائه، وما يزخر به من دفع الجميع للعمل والعبادة معا، لنؤكد لفخامتكم على وقوفنا جميعًا خلف قيادتكم الحكيمة وسياستكم الرشيدة لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض مصر، داعين المولى القدير أن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم نحو تحقيق طموحات الشعب المصرى الآبى في غد مشرق في ظل قيادتكم الحكيمة.
وكل عام وفخامتكم بخير.

مجلس الشيوخ السيسي عبد الوهاب عبد الرازق