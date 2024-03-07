تحول تاريخي.. السويد تنضم إلى حلف الناتو بعد قرنين من الحياد

تنضم السويد رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا لدولة ظلت حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا حتى عام 2022، وذلك بعد قرنين من الحياد.

جاء انضمام السويد بعد عامين من المفاوضات، ويزور رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون واشنطن لتسليم وثائق المصادقة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

من المقرر رفع علم السويد أمام مقر الحلف في بروكسل يوم الإثنين المقبل، بينما وعدت روسيا باتخاذ "إجراءات مضادة" ردًا على انضمام ستوكهولم.

يُعدّ انضمام السويد، بعد انضمام فنلندا العام الماضي، حدثًا تاريخيًا، حيث أصبح كلّ دول بحر البلطيق، باستثناء روسيا، أعضاءً في "ناتو".

وعلى الرغم من قرب السويد وفنلندا عسكريًا من الولايات المتحدة بحكم انتمائهما إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنهما فضلتا تاريخيًا الابتعاد عن التحالف العسكري الذي تشكل خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي.

وتساهم السويد في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربًا منذ نزاعها مع النرويج في عام 1814.

أعلنت هلسنكي وستوكهولم في وقت واحد ترشحهما للانضمام إلى الحلف في عام 2022 في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

بينما انضمت فنلندا رسميًا إلى التحالف في أبريل الماضي، واجه انضمام السويد مفاوضات شاقة مع تركيا التي اتهمت الدولة الإسكندينافية بالتساهل مع ناشطين أكراد لاجئين على أراضيها، تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".