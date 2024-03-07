الاحصاء يكشف حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2023، في مجال التمكين السياسي

توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي وعدم الانسياق وراء الشائعات من خلال حملة بلدي أمانة حيث تم عمل (طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية).

في مجال التمكين الإقتصادى

استكمل المجلس أنشطة برنامج (تحويشة) للادخار والاقراض الرقمي، من خلال فريق عمل مؤهل من (1،340) ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات وإتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات.

تم إقامة 23 نموذج محاكاة بنكية “تحويشة في بنك” على مستوى 20 محافظة لنشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمي بالمجتمعات المستهدفة.

استحداث وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لشخصيتين فنيتين “رشيدة” وفصيلة” لتوصيل رسائل مبسطة للسيدات في إطار نشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمى.



وفي مجال التمكين الاجتماعي

التوعية والتثقيف بمفهوم القضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال برنامج “جلسات دوار”، حيث تم تنفيذ (12،395) جلسة دوار.

استفاد (91،937) مستفيد/ة من أنشطة (دوّي) التفاعلية (دوائر حكي للفتيات والأولاد بالمدارس وأولياء الأمور، نوادي المشاهدة)، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.



اما في مجال الحماية، تم إطلاق مبادرة تحت عنوان “سفراء ضد الختان“ تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث.



وتنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب “احميها من الختان” والتي وصلت الى (3،374،956) مستفيد/ة.

تدريب 200 من القادة والرموز الدينية على استخدام الأساليب التدريبية المتنوعة كنماذج المحاكاة والأنشطة الجماعية.