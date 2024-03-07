الإحصاء: ارتفاع عدد عقود الزواج إلى 929428 عقدًا عام 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام (2021/2022)، ارتفع عدد عقود الزواج عام 2022 حيث بلغ 929428 عقد مقارنة بعام 2021؛ إذ كان 880041 عقد.

وارتفعت عدد حالات الطلاق إلى 269834 حالة عام 2022 مقارناً بعام 2021 حيث كان 254777 حاله.

وأشار الجهاز إلى أنه وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2023، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 69.6% للذكور.

وبلغ معدل البطالة للإناث 17.8% مقابل 4,7% للذكور.

وبلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 13,1% مقابل 66.3%. للذكور.

وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.3% من إجمالي المشتغلات مقابل 60.5% للذكور.

ولفت الجهاز إلى أنه بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 30.6% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.

وحصلت المرأة على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء في الحكومة.

حصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعد في البرلمان (نظام التعيين 14سيدة، 148سيدة بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% من مجلس النواب.

60% نسبة مشاركة النساء فى الانتخابات الرئاسية 2024؛ إذ قدّرت أعداد النساء اللاتى يحق لهن التصويت فى الانتخابات بـحوالى 26 مليونًا، بنسبة 48.5 % من أعداد الناخبين، بينهن حوالى 15 مليونًا من الشابات، وحوالى 11 مليونًا من السيدات كبيرات السن.

