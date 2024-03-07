الإحصاء: 60% نسبة مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم" وبهذه المناسبة يستعرض الجهاز أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات .

واشار الجهاز الي انه وفقا لتقديرات السكان في 1 /1 /2024، بلغ عدد السكان المصريين بالداخل 105.9مليون نسمة حيث مثلت الإناث منهم 51.5 مليون نسمة بنسبة 48.6%، وبلغت نسبة النوع 106% أي أن هناك 106 ذكور لكل 100 أنثى).

ووفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى (2022 /2023)

بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48.8% مقابل 51.2% للذكور، ووفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2022 /2023) تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي:

مرحلة التعليم قبل الابتدائي 23.4%.

المرحلة الابتدائية 106.4% (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل).

المرحلة الإعدادية 105.8% الثانوي العام 40.3%، الثانوي الفني (تجارى 16.9%، صناعي 12.2%، .......الخ).

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بينما بلغ معدل التسرب في عامي (2020 /2021 - 2021/ 2022) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 1.9% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 1.6% للذكور فى نفس العام.