مدبولي: لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة كانت تحتاج أن تدبر سيولة مالية كبيرة لكي تتعامل مع تراكم المتأخرات الموجودة، وضمان توحيد سعر الصرف.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "أي اقتصاد في العالم لا يعمل بوجود سعرين للعملة، ومع طول أمد المشكلة بدأت تتكون لدينا قناعات كمواطن وتاجر وصانع أن الدولار أصبح سلعة يتم المتاجرة بها".

وتابع: "بعد الإجراءات التي تمت من خلال توفير سيولة كبيرة جدًا للدولة المصرية من خلال الإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي أمس وأعلن عنها المحافظ بوضوح في مؤتمره الصحفي أمس، الدولة المصرية اليوم لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة كلها".