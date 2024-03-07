وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام الدراسة وحضور وكثافة الطلاب بمدارس طنطا

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، بجولة متابعة للمدارس بإدارة شرق طنطا التعليمية.

وبدأت جولة المتابعة في مدرسة عبد الحميد جاب الله للتعليم الأساسي بعزبة البابلي؛ إذ قام وكيل الوزارة بمتابعة عدد من فصول المدرسة، وتلاحظ خلال المتابعة ضعف الحضور الطلابي بعد من الصفوف، حيث وجه بجذب الطلبة للمدرسة عن طريق تنفيذ الأنشطة التربوية المختلفة، وعمل دوري رياضي بين الفصول، والإعلان على صفحه المدرسة، كما تلاحظ عدم نظافة المدرسة في الممرات وبعض الفصول ودورات المياه، ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة وبخاصة بعد فترة الفسحة المدرسية، وفي نهاية اليوم الدراسي، وتم إزالة كافة السلبيات أثناء المتابعة، كما تم التواصل مع الإدارة التعليمية بشرق طنطا لمتابعة المدرسة.

ثم استكمل وكيل الوزارة، المتابعة بالمدرسة، حيث قام بتوزيع عدد من المكافآت المالية على الطلبة والطالبات من حفظة القرآن الكريم، والمتميزين علمياً خلال متابعته لعدد من الفصول، كما وجه بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول، مؤكداً على لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، وعدم استخدام العقاب البدني نهائيًا.

ثم توجه "حسن" إلى مدرسة محلة روح الثانوية المشتركة، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وأشاد بالمستوى العلمي والتحصيلي للطلبة، كما أشاد بالتفاعل الجيد بين الطلاب والمعلمين، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، كما أشاد بنظافة المدرسة، ووجه بضرورة إزالة أي تشوينات من داخل الفصول.

كما وجه بتسجيل الغياب أولاً بأول، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة، كما وجه بضرورة تفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة، سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية، كما أكد على جميع المعلمين بضرورة تفعيل الأنشطة لجذب الطلاب.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة عزبة الداعور للتعليم الأساسي، حيث قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، ثم شهد حصة للتربية الفنية بالمدرسة، وقام بتوزيع مكافآت وجوائز مالية للأعمال الفنية المتميزة الخاصة بالطلاب، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية، وتنميتها وصقلها، وتوجيه الطلاب نحو استغلال وقت الفراغ في أنشطة تربوية نافعة.

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة اليوم في مدرسة السيدة رقية الإعدادية المشتركة، حيث أشاد وكيل الوزارة بحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وانضباط المدرسة ونظافتها، وتفعيل الأنشطة، والمستوى التحصيلي الجيد للطلاب في الفصول، والتفاعل الجيد بين المعلمين وجميع الطلاب.

وقد وجه وكيل الوزارة خلال المتابعة بالإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة، ومواعيد بثها وإذاعتها، لاطلاع الطلاب عليها والاستفادة منها، لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج الدراسي.

كما وجه "حسن" بأهمية تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار المعلمين الأكفاء المتميزين لجذب الطلاب لمجموعات الدعم، والإعلان عنها في أماكن واضحة لجميع الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديرة المدرسة الأستاذة نايرة فضلي القزاز، مديرة المدرسة، والأستاذ هاشم محمد هاشم، مدير المدرسة السابق، ولجميع العاملين بالمدرسة، على حسن سير العملية التعليمية والجهد المبذول داخل المدرسة، والحضور الطلابي المتميز، ونظافة المدرسة وانضباطها، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

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