“يوم الشهيد .. ذكرى خالدة فى تاريخ الوطن” ندوة بإعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الخميس، ندوة بعنوان “يوم الشهيد.. يوم خالد فى تاريخ الوطن”، وذلك بحضور اللواء حاتم محى الدين المستشار العسكري بمطروح، وعبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وبمشاركة عدد كبير من موظفى الجهات التنفيذية والمعلمين والأخصائيين بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من الاتحادات الطلابية بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

ونقلت خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، تحيات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، ومدى اهتمام القطاع بالمشاركة فى كافة المناسبات القومية والتاريخية المصرية ونشر الوعى بأهميتها لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة بين افراد المجتمع.



وأوضح اللواء حاتم محيى الدين المستشار العسكري، دور مصر التاريخى والرائد وأن مصر هى أول دولة فى التاريخ وجيشها هو أول جيش، مؤكدًا أن الشهادة من أجل الوطن هى أرفع وسام يمنحه الخالق عز وجل، مستعرضا بطولات الجيش المصري عبر التاريخ ومدى الإصرار على المقاومة ومواجهة الكبوات والعثرات حتى تحقيق النصر.

المستشار العسكري: مصر ستصبح من أقوى 7 دول على مستوى العالم بحلول 2030

وقدم المستشار العسكري عدد من النصائح التحفيزية للأجيال الشابة أهمها ضرورة الإعداد الجيد للنفس والقيام بالدور المنوط بهم، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسير فى خطة استراتيجية متميزة بخطى واسعة لتكون مصر من أقوى 7 دول على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وأكد المستشار العسكري ضرورة تعرف الأجيال الحالية للبطولات والتضحيات التى بذلتها الأجيال السابقة من أجل مصر، وضرورة التعرف على شهداء مصر السابقين الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لهذا والوطن بكل فخر، مشيرًا إلى العقيدة القتالية المصرية هى عقيدة راسخة لدى الجيش المصرى.



وتحدث الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن مكانة الشهيد وعظمة التكريم الإلهي للشهيد الذى يضحى من أجل الوطن والعرض والمال، موضحًا مكانة الجيش المصري وقوته وبسالته مستشهدا بالعديد من المعارك التى خاضها بكل إخلاص عبرالتاريخ موضحا صدق وقوة العقيدة القتالية للجيش المصري.

عبد العظيم: جنود مصر خير أجناد الأرض

وأضاف الشيخ عبد العظيم سالم أن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ الجند الكثيف من مصر دليل على مكانة مصر وانها محفوظة بحفظ الله عز وجل وبسالة شعبها وجيشها فجيش مصر كله شعب وشعب مصر كله جيش، مشيرًا إلى ضروة قيام كل فرد داخل المجتمع بالدور المنوط به لدفع عجلة التنمية والبناء ودعم القيادة السياسية الواعية التى تسعى جاهدة لرفع راية مصر عاليا فى ظل الأزمات والصراعات والاشاعات وغيرها من المخاطر التى تحيط بها فى الداخل والخارج.

وخلال الندوة طالب المشاركون بضرورة تكرار تلك الندوات المميزة مع ضرورة تضمن المناهج الدراسية فى كافة المراحل نماذج من شهداء الوطن للتعرف على بطولات الجيش والشرطة المصرية مع ضرورة إطلاق أسماء هؤلاء الشهداء على الشوارع والميادين العامة وقاعات المؤتمرات والاجتماعات فى المؤسسات المختلفة عرفا بجميل هؤلاء الشهداء.

“يوم الشهيد .. ذكرى خالدة فى تاريخ الوطن” ندوة بإعلام مطروح

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