الأمن الروسي يصفي مسلحا كان يخطط لعمل إرهابي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الخميس، مقتل رجلا من بيلاروسيا بالرصاص كان يخطط "لعمل إرهابي" انتقاما على ما يحدث في أوكرانيا وذلك في منطقة كاريليا بشمال روسيا.

كما أضاف جهاز الأمن الفيدرالي، أنه "صادر أسلحة وعبوة ناسفة" بعد تبادل إطلاق النار.

في حين تابع الجهاز: أن الرجل كان ينوي تفجير مبنى إداري في مدينة أولونيتس على بعد نحو 250 كيلومترا من الحدود الفنلندية.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الفيدرالي قوله: "أثناء الاعتقال، أطلق المجرم النار من سلاح ناري على الضباط وتم تحييده خلال الاشتباك".

بينما نشرت وكالة الإعلام الروسية لقطات فيديو تظهر عددا من عملاء جهاز الأمن الفيدرالي وهم يدخلون مبنى متهدما وغير مضاء في منطقة نائية وهم يصرخون "اخرج" ثم يطلقون النار.

كما أظهر الفيديو بعد ذلك رجلًا يبدو أنه ميت ملقى على الأرض وبجانبه مسدس.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن العبوة الناسفة صنعت باستخدام متفجرات بلاستيكية مصنعة في بريطانيا وكان بها مفجر أمريكي الصنع.

في حين ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر لم تسمها أن اسم الرجل هو نيكولاي ألكسيف، وهو ناشط من بيلاروسيا يبلغ من العمر 49 عاما شارك في احتجاجات المعارضة هناك في عام 2020.