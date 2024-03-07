غرفة المنشآت الفندقية تفتح باب التدريب لطلاب السياحة والفنادق

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، توفير التدريب العملي لطلاب كلية السياحة والفنادق جامعة السادات لمدة شهرين خلال فترة الصيف، وذلك للطلبة المقيدين بالصف الثاني والثالث وفقا لاحتياج كل فندق من خلال إجراء مقابلة شخصية للطلاب واختبار من يرغب في تدريبهم .

جاء ذلك بناء على البروتوكول المبرم بين غرفة المنشآت الفندقية بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات والذي تضمن توفير فرص تدريب عملي للطبلة واعداد اجيال واعدة من العمالة الفندقية، مطالبة كافة الفنادق التي ترغب في استقبال طلاب التدريب التوجه بخطاب رسمي الى عميد كلية السياحة والفنادق جامعة السادات.

وكانت غرفة المنشأت الفندقية اشتمل نظمت عدد من الدورات التدريبية في مجال تدريب العاملين بالمنشآت الفندقية، ومتداولي الأغذية والمشروبات بالمنشآت السياحية ومراكز الغوص.

وأوضحت أنه قد بلغ إجمالي عدد المتدربين في عام 2021 نحو 10 آلاف و629 متدربا، وفي العام الماضي 2022 نحو 22 ألفا و678 متدربا، وخلال شهري يناير وفبراير 2023، تم تدريب 3334 متدربا، ليصبح إجمالي عدد المتدربين بفنادق مصر هو 36 ألفا و641 متدربا.

وتم توزيع المتدربين كلا حسب عمله على عدة برامج تدريبية منها صحة وسلامة الغذاء مبادئ الأغذية والمشروبات تنمية مهارات الأمامية الإشراف الداخلي التجهيز والتحضير التعريف العام إعداد مدرب قسم فندق المهارات الإرادية جائحة كورونا والسياحة الآمنة.

ووفر مجلس الإدارة فرص تدريبية مع جهات دولية بأسعار مخفضة مثل المعهد الأمريكي للفنادق والنزل ومؤسسة للتدريب على التسويق الرقمي بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية لتدريب الطلبة والخريجين عمليا وتم الاشتراك بمشروع من أجل سياحة آمنة والذي شهد تدريب ١٣ ألفا و١٠٣ متدربين على محددات صحة وسلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم ومتداولي الأغذية بمراكز الغوص وذلك بجميع المحافظات السياحية، ثم مشروع توعية العاملين بالسياحة في شرم الشيخ على الممارسات البيئية للحد من التأثيرات السلبية وتغير المناخ.

وفيما يخص رفع كفاءة العنصر البشري من مدربي الغوص، فقد تم تنفيذ برنامج إعداد مدرب لمدة ٤ أيام، بحضور جميع المدربين، في كل التخصصات، بمقر الغرفة، ثم تنفيذ دورة اعتماد مدرب لنحو ١٢ فردا معتمدين من السفارة البريطانية بالقاهرة، لدورة الدور الأمني للعاملين بالسياحة في مكافحة الإرهاب، كما تم إشراك منسقي التدريب بفروع الغرفة في المحافظات لحضور الدورات التدريبية المختلفة.