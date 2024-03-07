قضايا الدولة تهنئ رئيس الجمهورية بقرب حلول شهر رمضان المبارك

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليه والشعب المصري العظيم والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة الطيبة عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لتحقيق التنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة في ظل قيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.