تعرّف على موعد المران الختامي للأهلي قبل مواجهة الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي بالرياض في السادسة مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في نهائي كأس مصر.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل التوجه لخوض المران؛ لمناقشة عدد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة التي تقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة الترتيبات الفنية المتعلقة بالتجهيز للمباراة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية ظهر أمس الأربعاء، وخاض الفريق مرانه الأول على ملعب المباراة.