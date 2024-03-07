"خماسي قدم جامعة المنيا" الثالث بالبطولة العربية الـ18 بجنوب الوادي

حصل فريق الكرة الخماسية بجامعة المنيا الذي شارك برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بفعاليات البطولة العربية الثامنة عشر، و التي أقيمت بجامعة الوادي الجديد، على المركز الثالث، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق جنوب الوادي، وبمشاركة 15 فريق من الجامعات مصرية.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، باهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابيةباعتبارها أداة تدفع الشباب الجامعي لإخراج مواهبهم وإشباع ميولهم ورغباتهم التي قد لا تصادف مجالاتهم العلمية، مؤكدًا حرص الجامعة على إشراك أبنائها المميزين في الأنشطة المختلفة، وتأهيلهم للمنافسات المحلية والقمية وتحقيق التمثيل المشرف لهم ولجامعتهم.

وأشرف على الوفد الذي ضم طلاب الجامعة الحكومية، وكذا طلاب الجامعة الأهلية خلال فعاليات البطولة، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد بسيوني رئيس الوفد ومدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور مصطفى شادي، والمدرب محمد صلاح.