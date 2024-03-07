83 شهيدا و142 مصابا.. 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و142 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30800 شهيد و72298 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة اليوم الخميس، شهرها السادس، بـ 153 يومًا من الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.