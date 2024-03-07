جامعة المنيا تفوز بالمراكز الأولى في مهرجان ألعاب الجنوب 5

حققت منتخبات جامعة المنيا الفوز بالمراكز الأولى خلال مشاركتهم بمنافسات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الخامسة، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والذي أقيم بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر، بمشاركة جامعات بني سويف، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، جنوب الوادي، الأقصر، وأسوان، وكذا المعاهد العليا.

صرح بذلك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مشيدًا بما حققه طلاب الجامعة، وحصدهم للمراكز والميداليات، مهنئهم بتميزهم في مختلف المسابقات الرياضية بالمهرجان.

ونوه إلى حرص الجامعة بهذا الجانب الهام الذي يستثمر طاقات الطلاب، ويسهم في صقل مهاراتهم البدنية والنفسية، وتكوين شخصيتهم المتكاملة.

وقد حصد طلاب الجامعة، المركز الأول في مسابقة كرة السلة ، والمركز الثاني في كرة الطائرة، والثالث في خماسي قدم، وحصلت طالبات الجامعة المُشاركات على المركز الثالث في الكرة الطائرة، هذا بالإضافة إلى حصول الجامعة على ترتيب عام أول على مستوى الجامعات المشاركة.

ويشار إلى أنه أشرف على الطلاب، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة سهام سيد، والدكتور مصطفى شادي.