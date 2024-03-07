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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك

 الدكتور إيهاب علي
 الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية بالأهلي
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قال الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه وضع برنامجا غذائيا خاصا للاعبين قبل مواجهة الزمالك التي تقام مساء غد الجمعة.

وأوضح أن البرنامج الغذائي يتضمن مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على سرعة الاستشفاء وتقليل فرص التعرض للتقلصات والإصابات.

وأشار إلى أن العناصر التي تم اعتمادها ضمن البرنامج الغذائي تسهم في قوة التحمل والتعامل مع ضغط المباريات ومنها النظام الغذائي المقاوم للإصابات Anti inflammatory diet، وذلك بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

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