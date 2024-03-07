وزير الخارجية الصيني: لا يجوز الاستمرار في تجاهل حقيقة الاحتلال الطويل الأمد على الأراضي الفلسطينية

الخميس 07/مارس/2024 - 11:43 ص

تحدث وزير الخارجية الصيني وانج بي عن الحرب الاسرائيلية علي غزة قائلا إنه ليس هناك فرق بين حياة الإنسان من حيث القيمة، ولا يجوز تمييز الحياة حسب العرق أو الدين.

وأضاف وانج خلال مؤتمر صحفيا اليوم إن العجز عن وقف هذه الكارثة الإنسانية ونحن في القرن الـ21، لأمر يعد مأساة للبشرية وعارا على الحضارة ؛ وتعجز أي حجة أو ذريعة أن تبرر استمرار الصراع وقتل المدنيين.

وتابع أنه لا يجوز الاستمرار في تجاهل حقيقة الاحتلال الطويل الأمد على الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز التغاضي عن تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة، ناهيك عن استمرار الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني عبر الأجيال بدون تصحيحه.

وأردف أنه لا يمكن الخروج عن دوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي وإزالة التربة الخضبة للأفكار المتطرفة بكافة أنواعها وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط بشكل حقيقي؛ إلا من خلال إعادة الحق إلى الشعب الفلسطيني وتنفيذ "حل الدولتين" على نحو كامل.

وأكد علي دعم بلاده بأن تكون فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وندعو العضو بعينه في مجلس الأمن الدولي إلى عدم استمرار ووضع العراقيل في هذا الصدد.

واشار وانج ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وبشكل أكثر فعالية، ووضع الجدول الزمني وخارطة الطريق لتنفيذ "حل الدولتين".